В Україні для власників карток Visa і Mastercard знизять міжбанківську комісію: коли і на скільки

Відомство дозволило компаніям Mastercard Europe S.A. (Бельгія) і "Visa International Service Association" (США) зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів і сплачуваних еквайром на користь Україні.

Також в АМКУ нагадали, що здійснювати безготівкові розрахунки за товари споживачам дозволяє послуга еквайрингу. При цьому оплата здійснюється через термінали, підключені до платіжної системи, а банки, що є учасниками платіжної системи мають статус еквайра.

Банки-еквайри оплачують банкам-емітентам, що випускають платіжні картки, міжбанківську комісію – інтерчендж, розмір якої встановлюється міжнародними платіжними системами (для всіх банків однаковий, але різний для типу картки, виду діяльності торговця тощо). Всю суму такої комісії отримує банк-емітент.

Заплановані узгоджені дії стосуються лише міжбанківських комісій для споживчих карток (тобто для фізичних осіб, включаючи усі підкатегорії).

Дії щодо зменшення міжбанківських комісій реалізуються згідно з Меморандумом про сприяння конкурентному платіжному ринку, укладеному між компаніями Mastercard Europe S.A., "Visa International Service Association" та Нацбанком України.

Зниження здійснять у три етапи:

спочатку зниження до ≤ (менше або дорівнює) 1,2% граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій в Україні відносно споживчих платіжних реквізитів відбудеться 26 листопада

потім зниження проведуть ще до ≤ 1% вже з 1 липня 2022 року

заключний етап - до ≤ 0,9%, і відбудеться це через рік (1 липня 2023-го).

"Як зазначають підписанти Меморандуму, його метою є покращення ефективності та розширення сфери застосування безготівкових карткових платежів", - розповіли в АМКУ.