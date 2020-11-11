В Україні посилили карантин: які обмеження почнуть діяти з 14 листопада

В Україні з суботи, 14 листопада, вводиться карантин вихідного терміном на три тижні. Попередньо він триватиме до 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти щотижня з 00:00 суботи до 00:00 неділі.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив у середу, 11 листопада. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Що буде закрито

Заклади громадського харчування, буде доступна тільки їжа на винос;

Будівельні магазини і магазини споживчих товарів;

ТРЦ;

Спортзали, фітнес-центри та басейни.

Готелі, крім тих, які виконують соціальні функції;

Також забороняється проводити масові заходи.

Що буде працювати

Супермаркети і продуктові магазини.

Аптеки та ветеринарні аптеки.

Громадський транспорт.

Автозаправні станції;

Фінустанови для населення;

Дозволені прогулянки в парках.

У будні дні будуть діяти наступні обмеження

По всій країні будуть обмеження, які діяли в "помаранчевій зоні";

Заборона роботи закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, крім як на винос;

Заборона всіх розважальних закладів, дискотек і т. д.;

Заборонено перевезення стоячих пасажирів;

Заборонені заходи, за участю більш як 20 осіб, крім окремих заходів без глядачів;

Заборонена робота кінотеатрів і закладів, місця яких заповнені на понад 50%;

Заборонено навчання в групах понад 20 осіб, або в разі якщо на самоізоляції більше ніж 50% осіб;

Спортзали і фітнесзали, якщо не можна забезпечити 20 кв.м. на одну людину.

Також уряд пропонує встановити пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування осіб похилого віку і інвалідів у центрах надання адмінпослуг.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, карантин вихідного дня дозволить уникнути стрімкого зростання захворюваності коронавірусною інфекцією і зафіксувати її на поточному рівні.

Нагадаємо, академік НАН розповів, як точно визначити наявність коронавірусу.