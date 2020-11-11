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В Україні посилили карантин: які обмеження почнуть діяти з 14 листопада

Автор: Роман Мирончук

В Україні вводять карантин вихідного дня

В Україні з суботи, 14 листопада, вводиться карантин вихідного терміном на три тижні. Попередньо він триватиме до 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти щотижня з 00:00 суботи до 00:00 неділі.

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Відповідне рішення Кабмін ухвалив у середу, 11 листопада. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Що буде закрито

  • Заклади громадського харчування, буде доступна тільки їжа на винос;
  • Будівельні магазини і магазини споживчих товарів;
  • ТРЦ;
  • Спортзали, фітнес-центри та басейни.
  • Готелі, крім тих, які виконують соціальні функції;
  • Також забороняється проводити масові заходи.

Що буде працювати

  • Супермаркети і продуктові магазини.
  • Аптеки та ветеринарні аптеки.
  • Громадський транспорт.
  • Автозаправні станції;
  • Фінустанови для населення;
  • Дозволені прогулянки в парках.

У будні дні будуть діяти наступні обмеження

  • По всій країні будуть обмеження, які діяли в "помаранчевій зоні";
  • Заборона роботи закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, крім як на винос;
  • Заборона всіх розважальних закладів, дискотек і т. д.;
  • Заборонено перевезення стоячих пасажирів;
  • Заборонені заходи, за участю більш як 20 осіб, крім окремих заходів без глядачів;
  • Заборонена робота кінотеатрів і закладів, місця яких заповнені на понад 50%;
  • Заборонено навчання в групах понад 20 осіб, або в разі якщо на самоізоляції більше ніж 50% осіб;
  • Спортзали і фітнесзали, якщо не можна забезпечити 20 кв.м. на одну людину.

Також уряд пропонує встановити пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування осіб похилого віку і інвалідів у центрах надання адмінпослуг.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, карантин вихідного дня дозволить уникнути стрімкого зростання захворюваності коронавірусною інфекцією і зафіксувати її на поточному рівні.

Нагадаємо, академік НАН розповів, як точно визначити наявність коронавірусу.

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