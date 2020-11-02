Коли і як в Україні посилять карантин: найбільш вірогідні сценарії

В Україні ледь не щодня фіксуються антирекорди по зараженню на коронавірус. Станом на 2 листопада в нашій країні COVID-19 діагностували у більш ніж 402 тисяч осіб і видужали – меншість. Ліжок в лікарнях стає все менше, тому держава має намір ввести жорсткі правила карантину, щоб врегулювати ситуацію. Які були озвучені умови для введення локдауна в Україні станом на 2 листопада – читайте нижче.

Що кажуть у МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав добову кількість хворих на COVID-19, при якій в Україні введуть локдаун. Так, жорсткі обмеження будуть введені, якщо кількість захворювань на добу перевищить 20 тисяч. Про це чиновник 2 листопада розповів в ефірі телеканалу "1 + 1".

Також Степанов уточнює, що така цифра була визначена прогнозуванням щодо заповнення ліжок у лікарнях. Головна ж умова полягає в тому, що локдаун введуть при 100% заповненні ліжкомісць у лікарнях.

"Якщо ми дійдемо до цифри 20 000 на добу, ми будемо мати 100% заповненість ліжкомісць разом з мобільними госпіталями", – зазначив міністр.

Заявою Максима Степанова МОЗ знову підвищив планку захворюваності на добу, при якій в країні можливий повний локдаун. Раніше інфекціоністи озвучили думку, що це може статися і при більш низьких цифрах хворих на коронавірус, через те, що в осінній період інфекція протікає з великою кількістю ускладнень.

При цьому раніше в Міністерстві охорони здоров'я України виступили проти введення повного локдауна в країні. Степанов заявив, що стратегія адаптивного карантину більше підходить економічній ситуації в Україні.

Заява Президента України

Раніше, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі карантинні обмеження набудуть чинності, якщо в нашій країні буде фіксуватися понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу в добу. Вже тоді він заявив, що в лікарнях не буде вистачати палат і лікарів для лікування заражених.

"Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисяч хворих в день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях і медиків... сьогодні міністр (охорони здоров'я – ред.) Степанов прав, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун", – підкреслив він.

Тоді глава держави заявив, що зараз кількість медиків, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медичних закладів та залучення інтернів і студентів. Можливо, ці заходи вплинули на підвищення планки для введення локдауна.

До цього глава держави говорив, що питання про введення суворого карантину не розглядається.

Прогнози лікарів

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що COVID-19 "лютувати" до квітня 2021 року, поки сотні тисяч українців не перехворіють.

"Восени традиційно зростає кількість хворих різними вірусними захворюваннями. Тому зростання кількості хворих на коронавірус цілком очевидне. Небезпечний період триватиме до квітня 2021 року. Сотні тисяч українців перехворіють на це захворювання. Не виключено, що на піку кількість нових захворювань на добу складе понад 10 тисяч", – повідомив Хмелевський.

Головний лікар Київської міської лікарні №4 Тетяна Мостепан вважає, що коронавірус в Україні почав поширюватися в геометричній прогресії і як зазначають медики, став більш заразним. Це може призвести до того, що зупинити його буде складніше навіть за умови впровадження більш жорстких обмежень.

Головний лікар однієї з приватних клінік у Києві Тарас Жиравецький вважає, що в Україні за найближчі півтора року перехворіє на коронавірус близько 60% населення.

"Мій прогноз – це мінімум березень 2022, бо поки перехворіють всі дорослі в Україні (мова йде про 60%), щоб виробився колективний імунітет і вірус перестав передаватися між людьми, потрібно мінімум 2 роки від початку пандемії. Так що зараз основне – це підтримати медиків і допомагати один одному в подоланні коронакризи", – пише лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі спростували найпоширеніші міфи про коронавірус.