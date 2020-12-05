В Україні побільшало психічно хворих безхатьків: як діяти при зустрічі з ними

Медики можуть госпіталізувати хворого лише за його згодою (колаж: РБК-Україна)

Безпритульних з психічними хворобами в Україні упродовж останніх двох років суттєво побільшало. Раніше такі пацієнти перебували в медзакладах, де отримували допомогу. Їх могли також госпіталізувати без згоди, якщо погіршувався стан. Нині це заборонено. Для лікування після ухвалення Радою закону потрібен дозвіл пацієнта або його рідних.

Як йдеться в сюжеті ТСН, увагу привернула молода жінка із розладами. Її помітили біля станції метро Дорогожичі в Києві в підземному переході.

Перехожі пригадують, що вона прийшла туди ще два тижні тому. І, на перший погляд, склала враження нормальної людини. Кажуть, була одягнена у чисті світлі штани, нині ж вони брудні.

Сама дівчина від людей тікає. Живе зараз жінка за гроші, які їй дають перехожі. Виявилося, у неї загострилось психічне захворювання.

У кав'ярні, яка розташована поблизу, розповідають, що витрачає вона гроші на солодощі, які коштують лише до 20 гривень.

"Я дала їй 50 гривень. Гроші вона взяла. Потім бачила її мигцем кілька разів і мене вразило, що з кожним разом вона виглядала все гірше і гірше, брудніше і брудніше", - сказала перехожа жінка, яка намагалася допомогти.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, намагалися поговорити з дівчиною. Але вона малоговірка. А тому, допомогти вони жодним чином не можуть, бо пояснюють, примусово її забрати у центр реабілітації або у лікарню не можуть. Єдине, що вони з'ясували то це те, що жінки у базі зниклих людей немає.

Тим часом, у соцустанові пояснили, як діяти, якщо зустріли на вулиці людину з психічними розладами. Зі слів заступниці директора будинку соціального піклування Вікторії Селіверстової, потрібно викликати правоохоронців. Ті, своєю чергою, телефонують медикам, і якщо людина погоджується, її забирають до клініки на лікування.

"Алгоритм дуже простий - викликаємо спочатку поліцію, яка бачить, що людина неадекватна. Поліція викликає бригаду психіатричної допомоги. Бригада приїжджає і перше, що питає - ви з нами поїдете? Якщо людина відмовляється - ніхто забрати її насильно не може", - каже заступниця директора будинку соціального піклування Вікторія Селіверстова.

На вулицях України зросла кількість психічно хворих безпритульних (відео:YouTube)

Нагадаємо, раніше у Києві на Троєщині в одному з маленьких продуктових магазинів сталася битва за їжу продавчині з бездомним чоловіком.

Також ми повідомляли, що київські правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам, які знущалися і катували бездомних.