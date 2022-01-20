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В Україні посиляться і затягнуться морози: синоптики дали новий прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе морозний період, який буде протягом цього тижня і на початку наступного. Відлига і плюсова температура поки малоймовірні.

Що буде з погодою в країні в наступні дні, читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, морозна, а часом і сніжна погода, очікується в країні в наступні п'ять днів.

Сьогодні ж, 20 січня, після сильних нічних мінусів у деяких областях, вдень температура підвищиться до -1... +3, на сході нижче, -2... -4, а на півдні тепліше, +1... +5.

Сильний сніг очікується на Закарпатті, менше опадів в інших західних областях та на півночі. На решті території опади малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 20 січня (meteo.gov.ua)

В п'ятницю, 21 січня, по всій країні очікується похмура погода, ймовірний невеликий сніг. Температура вдень до -3 градусів, на півдні і південному сході трохи вище нуля. Вночі морози, -3... -8, у південних областях +1... -4 в нічний час.

22 січня знову збережеться невеликий мороз вдень, сильніше (до -8 вночі), у багатьох областях вірогідний сніг.

Скрін: Погода в Україні 21-22 січня (meteo.gov.ua)

В неділю, 23 січня, морози посиляться: вдень -2... -8, вночі до -11 градусів (трохи вище температура на півдні). Незначні опади у вигляді снігу.

Понеділок, 24 січня, також буде морозним, при цьому ймовірне збільшення снігопаду.

Скрін: Погода в Україні 23-24 січня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, чи можна з нею боротися, і як полегшити стан.

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Погода в Україні