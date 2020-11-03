В Україні знову посилять штрафи за відсутність маски: скільки доведеться заплатити і кому

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафи за відсутність маски в громадських місцях у період карантину. В першу чергу штрафи торкнуться власників бізнесу, які дозволять відвідувачам відвідувати торгові точки без маски.

У законопроєкті зазначено, що власників бізнесу можуть оштрафувати на суму від 3400 до 5100 гривень. А ось відвідувачам штраф загрожує менший – від 170 гривень.

За що мають право оштрафувати:

Пропуск людини в громадське місце без маски під час карантину.

Пропуск пасажира в транспорт без маски під час карантину.

Невжиття заходів щодо перебування людини в громадському місці (або в транспорті) без маски.

Варто відзначити, що штрафи почнуть виписувати на місці та під дію закону потраплять усі громадяни, юридичні особи та звичайні українці.

Штраф можуть накласти не тільки за те, що людина з'явилася в громадському місці без маски, але навіть і за те, що маска є в наявності, але знаходиться не на вказаному місці – наприклад, спущена на підборіддя.

Звичайні громадяни можуть бути оштрафовані на суму від 170 до 225 гривень, а от юридичним особам доведеться викласти від 3400 гривень до 5100 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки проти коронавірусу.

А також ми розповідали про те, що українців почнуть штрафувати за порушення карантину прямо на місці.