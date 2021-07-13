В Україні посилюється спека: де буде найгарячіше

За словами експерта, диктатура спеки в нашій країні буде тільки посилюватися. На цьому тижні можна не очікувати її послаблення.

"Періодично відбуваються поодинокі повстання дощу, який хоча б трохи збиває пиху з високих шапок градусів. Однак поки, принаймні, диктатура спеки в Україні триває і триватиме. Цього тижня - точно. Так кажуть прогностичні моделі", - зазначила Діденко.

Завтра вночі температура повітря вночі буде від +17 до +24 градусів, ну а вдень на більшій частині територій нашої країни термометр покаже позначку +35 градусів.

"Температура повітря зараз краще звучить і виглядає нічна: від +17 до +24 градусів. Протягом дня в більшості областей України очікується від +29 до +35 градусів", — повідомила синоптик.

Погода в Києві

Завтра киян чекає спекотна погода, вдень буде до +33 градусів. На жаль, поблажок з боку погоди можна не чекати.

"У Києві завтра - суха спекотна погода, протягом дня від + 31 до + 33 градусів. І в такій гарячій сковороді столичні жителі будуть шкваритися ще мінімум тиждень", - зазначила Діденко.