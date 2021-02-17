В Україні спростили процедуру купівлі авто та заміни прав

В Україні спрощують процедуру купівлі нових легкових і вантажних автомобілів, а також розширюють можливість замовлення заміни та відновлення водійських посвідчень.
Про це 17 лютого повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Twitter.
За словами чиновника, ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу вже підтримав Кабмін.
Мова йде про внесення змін до постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (Уповноваження дилерів (автосалонів) на первинну реєстрацію транспортних засобів).
"Тепер зареєструвати таксі, вантажівки та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС", - розповів він.
Аваков назвав нововведення "черговим кроком до створення сучасного державного сервісу МВС".
У Головному Сервісному Центрі МВС опублікували відео з покроковою інструкцією:
Відео: В Україні спростили процедуру купівлі нових транспортних засобів
Також він поінформував про підтримку урядом іншої спільної ініціативи МВС і міністерства цифрової трансформації - про можливість замовлення заміни посвідчення водія як в електронному кабінеті водія на сайті hsc.gov.ua, так і в мобільному додатку "Дія".
"Онлайн заявка - онлайн оплата - один візит до СЦ", - розповів глава МВС.
Раніше повідомлялося, що в Україні запровадили нові штрафи, і тепер водіїв каратимуть суворіше.
Нагадаємо також, що в Україні водіям вантажівок і автобусів придумали нові штрафи.