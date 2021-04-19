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В Україні померла маленька дівчинка з коронавірусом

Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі померла маленька дівчинка, яка перенесла коронавірус. Школярці було 11 років, і в неї було супутнє захворювання, яке ускладнило перебіг COVID-19.

Про це пише місцеве видання Наше місто.

Дівчинка померла в Дніпропетровській обласній лікарні. Лікарі кажуть, що юна пацієнтка страждала останні кілька років декомпенсованим цукровим діабетом. Вона багато лікувалася, але її здоров'я не покращувався.

"Дівчинка з Дніпра. Вона неодноразово лікувалася у нас в ендокринології, і в Київ її батьки возили. Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба, звичайно ж, зіграла", - розповів генеральний директор медустанови Олексій Власов.

Відзначимо, що в групу ризику отримати ускладнення після перенесеного коронавірусу входять особи будь-якого віку з певними хронічними станами здоров'я:

  • астма або хвороба легень,
  • хвороби серця,
  • діабет,
  • хвороби нирок,
  • деякі неврологічні стани.

Нагадаємо, що наприкінці березня від коронавірусу помер хлопчик в Харківській області.

Також повідомлялося, що підступна хвороба вбила породіллю в Харкові. У молодої жінки залишилися двоє дітей.

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