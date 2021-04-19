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В Украине умерла маленькая девочка с коронавирусом

Автор: Светлана Мащенко

В Днепре умерла маленькая девочка, которая перенесла коронавирус. Школьнице было 11 лет, и у нее было сопутствующее заболевание, которое осложнило течение COVID-19.

Об этом пишет местное издание Наше місто.

Девочка скончалась в Днепропетровской областной больнице. Врачи говорят, что юная пациентка страдала последние несколько лет декомпенсированным сахарным диабетом. Она много лечилась, но ее здоровье не улучшалось.

"Девочка из Днепра. Она неоднократно лечилась у нас в эндокринологии, и в Киев ее родители возили. Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграл", - рассказал генеральный директор медучреждения Алексей Власов.

Отметим, что в группу риска получить осложнения после перенесенного коронавируса входят лица любого возраста с определенными хроническими состояниями здоровья:

  • астма или болезнь легких,
  • болезни сердца,
  • диабет,
  • болезни почек,
  • некоторые неврологические состояния.

Напомним, что в конце марта от коронавируса умер мальчик в Харьковской области.

Также сообщалось, что коварная болезнь убила роженицу в Харькове. У молодой женщины остались двое детей.

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