В Украине умерла маленькая девочка с коронавирусом

Девочка скончалась в Днепропетровской областной больнице. Врачи говорят, что юная пациентка страдала последние несколько лет декомпенсированным сахарным диабетом. Она много лечилась, но ее здоровье не улучшалось.

"Девочка из Днепра. Она неоднократно лечилась у нас в эндокринологии, и в Киев ее родители возили. Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграл", - рассказал генеральный директор медучреждения Алексей Власов.

Отметим, что в группу риска получить осложнения после перенесенного коронавируса входят лица любого возраста с определенными хроническими состояниями здоровья: