Де в Україні погіршиться ситуація з COVID-19: вчені оновили прогноз про епідемію

Йдеться про п'ять областей: Івано-Франківську, Закарпатську, Хмельницьку, Чернівецьку та Вінницьку.

Вчені заявляють, що найскладніша ситуація - в Івано-Франківській області, де фіксується 11% всіх виявлень коронавірусу в Україні. Також зазначається, що динаміка на Прикарпатті почала істотно впливати на динаміку всієї країни.

"Репродуктивне число в Івано-Франківській області склало 1,21 і має незначну тенденцію до зниження. Репродуктивне число для України склало 0,94 і має незначну тенденцію до збільшення. Подальший розвиток динаміки в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах", - йдеться в дослідженні.

Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків одно 3318 (Prophet) і 3588 (SEIR-U) протягом тижня 9 - 15 лютого і в 3272 (SEIR-U) протягом тижня 16 - 22 лютого.

Вчені дали прогноз щодо динаміки поширення COVID-19 в Україні (фото: nas.gov.ua)

Як повідомляють вчені НАН, показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження, хоча швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля. Середня кількість нових виразів знизилася до 3644 в день.

Дані свідчать, що кількість летальних випадків продовжує зменшуватися, незважаючи на локальне збільшення кількості летальних випадків в офіційній статистиці, що викликано затримками наповнення реєстру, йдеться в прогнозі.

Очікується, що середня кількість нових летальних випадків в Україні за добу складе 122 протягом тижня 9-15 лютого і зменшиться в середньому до 113 у період з 16 по 22 лютого.

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