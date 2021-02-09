Де в Україні погіршиться ситуація з COVID-19: вчені оновили прогноз про епідемію

Епідемія коронавірусу в Україні має тенденцію до зниження в цілому по країні, проте в деяких регіонах очікується збільшення кількості нових випадків зараження.
Про це йдеться в прогнозі вчених на сайті НАН України.
Йдеться про п'ять областей: Івано-Франківську, Закарпатську, Хмельницьку, Чернівецьку та Вінницьку.
Вчені заявляють, що найскладніша ситуація - в Івано-Франківській області, де фіксується 11% всіх виявлень коронавірусу в Україні. Також зазначається, що динаміка на Прикарпатті почала істотно впливати на динаміку всієї країни.
"Репродуктивне число в Івано-Франківській області склало 1,21 і має незначну тенденцію до зниження. Репродуктивне число для України склало 0,94 і має незначну тенденцію до збільшення. Подальший розвиток динаміки в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах", - йдеться в дослідженні.
Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків одно 3318 (Prophet) і 3588 (SEIR-U) протягом тижня 9 - 15 лютого і в 3272 (SEIR-U) протягом тижня 16 - 22 лютого.
Вчені дали прогноз щодо динаміки поширення COVID-19 в Україні (фото: nas.gov.ua)
Як повідомляють вчені НАН, показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження, хоча швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля. Середня кількість нових виразів знизилася до 3644 в день.
Дані свідчать, що кількість летальних випадків продовжує зменшуватися, незважаючи на локальне збільшення кількості летальних випадків в офіційній статистиці, що викликано затримками наповнення реєстру, йдеться в прогнозі.
Очікується, що середня кількість нових летальних випадків в Україні за добу складе 122 протягом тижня 9-15 лютого і зменшиться в середньому до 113 у період з 16 по 22 лютого.
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Раніше повідомлялося, що український лікар розкритикувала статистику захворюваності на коронавірус - медик стверджує, що насправді в Україні захворюваність на COVID-19, як в Європі.
Нагадаємо також, що нещодавно лікар розповіла, коли в Україні очікується новий пік захворюваності на коронавірусну інфекцію.