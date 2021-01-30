Захворюваність на коронавірус в Україні зросте: коли очікується новий пік

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

З 8 по 24 січня в Україні діяв суворий локдаун, під час якого була суттєво обмежена можливість відвідувати громадські місця. Однак українці продовжують заражатися, хоч і знизилися показники. Коли в Україні очікується новий пік захворюваності на COVID-19, розповіла лікар-епідеміолог, заслужений лікар України Людмила Мухарська.

В ефірі Апостроф Live медик прокоментувала офіційну статистику захворюваності на коронавірус, а також розповіла, коли в Україні можна буде спостерігати результати накладання додаткових обмежень в період так званого "січневого локдауна".

"Я думаю, що треба дочекатися певного інкубаційного періоду - 14 днів - і тоді ми побачимо, як складається ситуація після обмежувальних заходів, після локдауна. Те, що зростання буде, зрозуміло. Наскільки більшим воно буде, залежить від поведінки людей, тому що вони повинні дотримуватися протиепідемічних заходів. Вони не скасовані, і карантин в Україні не скасовано. З іншого боку, власники закладів, яким дозволено працювати, також повинні дотримуватися всіх необхідних протиепідемічних норм і заходів. Якщо всі будуть їх дотримуватися, то зростання буде більш або менш невеликим. Якщо ні - можливо, більш істотне зростання", - підкреслює лікар.

Також Мухарська оскаржила статистику захворюваності, опубліковану МОЗ.

"Ті цифри, які озвучує МОЗ, не говорять про кількість хворих людей. Вони свідчать про тих людей, які пройшли обстеження методом ПЛР-тестування. Тобто більшість людей, які хворіють безсимптомно або у легкій формі та не звернулися за медичною допомогою, ті, хто звернулися, але не зробили тест - у цю статистику не потрапляють. Тому неправильно говорити, що це кількість хворих. Варто говорити, що це люди, які отримали позитивний результат ПЛР-тестування. Кількість хворих значно більше, ніж ми чуємо кожен день", - додала фахівець.

Нагадаємо, раніше академік розкритикувала статистику смертності від коронавірусу в Україні.

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