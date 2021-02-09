Где в Украине ухудшится ситуация с COVID-19: ученые обновили прогноз об эпидемии

Речь идет о пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.

Ученые заявляют, что самая сложная ситуация - в Ивано-Франковской области, где фиксируется 11% всех обнаружений коронавируса в Украине. Также отмечается, что динамика на Прикарпатье начала существенно влиять на динамику всей страны.

"Репродуктивное число в Ивано-Франковской области составило 1,21 и имеет незначительную тенденцию к снижению. Репродуктивное число для Украины составило 0,94 и имеет незначительную тенденцию к увеличению. Дальнейшее развитие динамики в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах", - говорится в исследовании.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 3318 (Prophet) и 3588 (SEIR-U) в течение недели 9 - 15 февраля и в 3272 (SEIR-U) в течение недели 16 - 22 февраля.

Ученые дали прогноз о динамике распространения COVID-19 в Украине (фото: nas.gov.ua)

Как сообщают ученые НАН, показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение, хотя скорость снижения количества новых случаев упала почти до нуля. Среднее количество новых выражений снизилась до 3644 в день.

Данные свидетельствуют, что количество летальных случаев продолжает уменьшаться, несмотря на локальное увеличение количества летальных случаев в официальной статистике, что вызвано задержками наполнения реестра, говорится в прогнозе.

Ожидается, что среднее количество новых летальных случаев в Украине за сутки составит 122 в течение недели 9-15 февраля и уменьшится в среднем до 113 в период с 16 по 22 февраля.

Ученые обновили прогноз о динамике распространения эпидемии коронавируса в Украине (фото: nas.gov.ua)