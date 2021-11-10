В Україні вдарять серйозні морози: де буде найхолодніше

На сході країни нічна температура впаде до -3 -6 градусів. Вдень буде сухо і ясно, повітря прогріється до +3 +7 градусів.

У південній частині без опадів, сонячно і ясно. Вночі температура впаде до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів.

У Криму опади не прогнозуються, очікується сонячна і ясна погода. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень +5 + 7 градусів.

На півночі країни буде сонячно, без опадів. Нічна температура повітря складе -5 -7 градусів, вдень прогріється до + 4 + 6 градусів.

У західній частині опади не прогнозуються, вдень буде сонячно і ясно. Вночі в регіоні від -3 до -7 градусів, вдень очікується від +6 до +9 градусів.

У центральних областях буде сухо і ясно. Вночі від -5 до -7 градусів, вдень від +4 до +7 градусів.

У Києві 10 листопада буде сонячно і сухо. Вночі в столиці температура опуститься до -4 -6 градусів, вдень повітря прогріється до +3 +5 градусів.

За прогнозом синоптиків, 11 листопада нічні морози посиляться і місцями очікується до -9 градусів.

А денна температура почне потроху підніматися, дуже холодно буде тільки на Сході, а на заході прогріється до +10 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 10 листопада