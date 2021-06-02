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В Україні ціни на черешню б'ють всі рекорди: беруть 7 гривень "за скуштувати"

Автор: Людмила Жукова

В Україні стартував сезон черешні, але ціна ягоди "кусається" і не всім вона по кишені. Наприклад, в Одесі просять 500 гривень за кілограм сезонних ласощів.

Про це повідомляє Українська служба інформації.

Цікаво, що на ринках приморського міста беруть 7 гривень, якщо людина хоче спробувати черешню.

При цьому ціни на полуницю – вже знижуються, кілограм можна купити за 50-60 гривень, і навіть менше.

В Одесі ціна черешні стартує від 500 гривень за кілограм (фото: usionline.com)

Скільки коштує черешня на ринках столиці

На щотижневих ярмарках Києва за першу черешню просять від 150 до 200 грн. На ринках вартість вища - 250 грн за кілограм. Зараз ягоду везуть до нас з Туреччини та Узбекистану. Також з'являється і українська з Мелітополя.

Продавці запевняють, що такі ціни тільки на початку сезону. Вже з наступного тижня вони повинні поступово зменшуватися, адже надійдуть ягоди з південних регіонів країни.

Як ми раніше писали, через несприятливі погодні умови нинішній полуничний сезон запізнився, та й ціна на ягоду кусається.

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