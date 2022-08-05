RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні ціна на хліб побила всі рекорди: скільки він зараз коштує

Фото: в Україні подорожчав хліб (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні ціна хліба досягла психологічної позначки. Вперше за п'ять років цей продукт досяг рекордної вартості.

Про таку тенденцію розповів сайт "Мінфіну".

Скільки зараз коштує хліб

На момент 4 серпня буханець пшеничного хліба вагою 650 грамів коштує 30,1 гривні. Ціна цього продукту тільки за місяць підвищилася на 3 гривні.

Скріншот (index.minfin.com.ua)

Підвищилася ціна і на батон з 20,97 грн до 21,35 грн за 450 грамів, батон "Київський нарізний" подорожчав з 24,17 грн до 25,00 грн за 500 грамів.

Скріншот (index.minfin.com.ua)

Ціни на соняшникову олію трохи знизилися

А ось соняшникова олія трохи знизилася в ціні в порівнянні з минулим місяцем. Зокрема, торгова марка "Олейна рафінована" подешевшала з 62,73 грн до 62,40 грн. Тим часом "Щедрий Дар" подорожчав на 1 копійку, склавши 62,90 грн за 870 мл.

Як ми раніше писали, українців чекає чергове подорожчання продуктів.

А також читайте, українцям розповіли, чи подешевшають продукти після розблокування портів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти