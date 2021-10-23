В Україні суттєво похолодає і повернуться нічні морози до -5: відеопрогноз

Так, територія країни перебуватиме в полі підвищеного тиску на цих вихідних, 24 і 25 жовтня, а також в перший день нового тижня, 26-го.

Дощитиме тільки в суботу в південних регіонах - у Криму та Приазов'ї.

Сила вітру спаде до 5-12 метрів на секунду - потужні пориви не очікуються.

"Зворотна сторона медалі" антициклональної та ясної погоди полягає в тому, що зниження температури повітря буде відчуватися значніше, особливо в нічний час.

Температура повітря в цілому по Україні в період з 24 по 26 жовтня буде така:

вдень у суботу похолодає до +6... +11 градусів, у неділю-понеділок до +3... +8 градусів (на півдні країни трохи вище: близько +10... +15 градусів);

вночі стовпчики термометрів опустяться до +1... -5 градусів (у південних регіонах прогнозується +3... +8 градусів );

у Карпатах нічні морози будуть серйознішими - термометри покажуть -6... -9 градусів.

Відео: прогноз погоди в Україні 24-26 жовтня