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В Україні суттєво похолодає і повернуться нічні морози до -5: відеопрогноз

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні найближчими днями буде змінюватися, і після доволі теплого періоду тепер відчутно похолодає практично скрізь. Але разом з тим вітер ослабне, а завдяки впливу антициклону опадів майже не буде.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Так, територія країни перебуватиме в полі підвищеного тиску на цих вихідних, 24 і 25 жовтня, а також в перший день нового тижня, 26-го.

Дощитиме тільки в суботу в південних регіонах - у Криму та Приазов'ї.

Сила вітру спаде до 5-12 метрів на секунду - потужні пориви не очікуються.

"Зворотна сторона медалі" антициклональної та ясної погоди полягає в тому, що зниження температури повітря буде відчуватися значніше, особливо в нічний час.

Температура повітря в цілому по Україні в період з 24 по 26 жовтня буде така:

  • вдень у суботу похолодає до +6... +11 градусів, у неділю-понеділок до +3... +8 градусів (на півдні країни трохи вище: близько +10... +15 градусів);
  • вночі стовпчики термометрів опустяться до +1... -5 градусів (у південних регіонах прогнозується +3... +8 градусів );
  • у Карпатах нічні морози будуть серйознішими - термометри покажуть -6... -9 градусів.

Відео: прогноз погоди в Україні 24-26 жовтня

Нагадаємо, раніше синоптики у своєму прогнозі зазначали, що похолодання в Україні надовго не затримається.

Додамо також, нещодавно кліматолог розповіла, як змінюватиметься погода в Україні в найближчі десятиліття.

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