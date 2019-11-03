В Україні істотно подорожчають продукти харчування: на що зростуть ціни

До кінця 2019 року українцям слід підготуватися до того, що їх улюблені продукти харчування зростуть у ціні. При цьому ціни зростуть на ряд продуктів з соціального кошика. Про це повідомляють "Вести".

Експерти вважають, що найбільше ціни зростуть на вершкове масло. Причина зростання ціни – високий попит на масло за кордоном. Це означає, що чим більше масла піде на експорт, тим вищою буде ціна на продукт на внутрішньому ринку.

Крім того, зростання цін також торкнеться і хліба. Ціни на нього будуть рости кожен місяць. У результаті хліб подорожчає на 1-3%.

Подорожчання продуктів харчування в Україні (фото: pixabay.com)

У свою чергу голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що українцям також варто очікувати подорожчання на молочні продукти. Але ціни на них зростуть незначно – на 1,5-2%.

Також в ціні може суттєво додати гречана крупа. Подорожчання пов'язане з скороченням площ для посіву гречки.

Нагадаємо, що експерти прогнозують, що в листопаді ціни на бензин зміняться після тривалого застою. Трейдери не стануть підвищувати ціни на паливо, якщо не буде економічних підстав для цього.

Раніше повідомлялося, що ціна на газ для населення за сім місяців знизилася майже на 35%. При цьому в жовтні ціна на газ знизилася майже на 5%.