В Україні суттєво підняли акциз на сигарети: скільки буде коштувати пачка

В Україні у січні 2021 року акцизи на сигарети зросли на 20%. Підвищення вартості тютюнових виробів було проведено відповідно до поправок до законопроєкту №1049. У січні очікується подорожчання в середньому на 1-2 гривні. Однак на ціні пачки подорожчання істотно позначиться тільки через кілька місяців.

Підвищення акцизу призведе до того, що середня вартість українських сигарет наблизиться до позначки в 50 грн. При цьому ціна імпортної пачки преміумкласу зросте майже до 66,8 грн. Сигарети середнього класу коштуватимуть до 58 гривень. Так, зростання ціни пачки сигарет складе від 8 до 12 гривень за рік.

Підвищення акцизів на тютюнові вироби сприяють збільшенню податкових надходжень та зниженню кількості курців. Приміром, тільки за 10 місяців 2020 року показники всього 2019-го за обсягами зібраного з сигарет акцизу вже досягнуті. Як вплинула самоізоляція на рівні продажів тютюнових виробів – поки не досліджувалося.

Також з січня 2021 року зросте ціна стіків для нагрівальних пристроїв типу IQOS і рідини для електронних сигарет. Верховна Рада вирішила порівняти акцизи на всі сигарети, в результаті податкове навантаження на один хітс складе 1,45 грн. У 2020 році курці IQOS платили 34 копійки податків з кожної сигарети. Підвищення акцизи може ще більш істотно вплинути на вартість пачки стіків.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чим живе тютюновий ринок в Україні.

Також ми повідомляли, які зміни чекають на українців з 1 січня 2021.