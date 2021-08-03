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В Україну суне циклон Henri: які області накриє штормом

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується через циклон Henri ,який зачепить атмосферними фронтами частину країни вже завтра, а 5-6 серпня синоптики прогнозують сильний вітер аж до штормових значень.

Що буде с погодою в країні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.

"У середу до України підсунеться ближче циклон Henri з грайливими атмосферними фронтами. Фронти принесуть завтра в західну частину України короткочасні дощі з грозами", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Спочатку дощі будуть місцями на заході, але згодом фронт просунеться далі - на Вінницьку, Житомирську, західну частину Одеської області. В інших областях - опади малоймовірні.

Фото: Погода в Україні 4 серпня (facebook.com/tala.didenko)

Що буде з температурою повітря

На сході і півдні синоптик прогнозує спеку, +27+32 градуси, на заході найпрохолодніше, +22+26, а на півночі і в центрі +25+29.

Яка погода буде в Києві

В столиці в середу очікується близько +27 градусів, суттєвий дощ піде навряд, хіба що надвечір завтра дійде атмосферний фронт циклону Henri. А от в п'ятницю та вночі в суботу, шансів на дощ буде більше.

Прогноз на найближчі дні

За словами Наталки Діденко, 5-6 серпня відчутно посилиться вітер, ймовірно до штормових значень.

В Українському гідрометцентрі зробили штормове попередження на найближчі три дні.

"4-6 серпня у південних, східних, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - пишуть синоптики.

Раніше синоптики попередили, що в Україні може похолодати до +15 градусів вдень, назвавши дату і найхолодніший регіон.

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