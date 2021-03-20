Степанов розповів, через скільки днів формується імунітет після вакцинації

З початку вакцинації в Україні щеплення отримало понад сто тисяч населення. До цього часу вже склалася статистика наявності побічних ефектів. Голова МОЗ Максим Степанов розповів, скільки людей після ін'єкції відчували погіршення самопочуття і через скільки днів з'являється імунітет після щеплення.

Максим Степанов нагадав, що вакцинація не дає 100% захисту проти коронавірусу. При цьому уточнив, у який період після ін'єкції препарату починає вироблятися імунітет.

"Імунітет починає формуватися від 14-го до 22-го дня після вакцинації. У світі немає жодної вакцини від будь-якої хвороби, яка на 100% захищала б від захворюваності. Якийсь відсоток людей точно не захворіє, який може захворіти, але людина буде хворіти легким або безсимптомним способом, не вимагаючи кисневої терапії, реанімації, ця людина точно буде жити. Це і називається ефективність. Вакцина дорівнює життя", - підкреслив він.

В Україні побічні ефекти після щеплення проти коронавірусу зафіксовані менше, ніж у 0,5% випадків.

"Більше, ніж 92 тис. вакцинованих на ранок (19 березня - ред.), 455 зареєстрованих побічних реакцій, це менше, ніж 0,5%. З них тільки три реакції, які так чи інакше мали потребу в спостереженні лікаря. Вся решта - це нескладні звичайні побічні реакції", - повідомив міністр.