Вакцинація в Україні: за неділю прищепили менше 3 тисяч осіб

В Україні за неділю, 21 березня, зробили 2715 щеплень від коронавірусу . З початку кампанії вакцинували першою дозою 111 024 людина, ще один українець отримав дві дози.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я .

Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 770. За весь період також найбільше вакцинованих у цьому регіоні - 9014 щеплень.

У порівнянні з попередньою добою в Україні зробили на 1253 щеплення менше. Вакцинація проводилася 66 мобільними бригадами.

Раніше РБК-Україна писало, що в суботу в країні почалася вакцинація від коронавірусу в Сухопутних військах Збройних сил України за межами ООС.

Нагадаємо, в Україні за вчора зафіксували різкий спад кількості нових випадків COVID-19 - 7893. Днем раніше було понад 11 тисяч нових заражень. При цьому найбільше випадків виявили у Львівській, Одеській та Київській областях.

Зазначимо, вчора в Україні розширили "червону" зону карантину до семи регіонів. Туди внесли Київську область.

Також повідомлялося, що Миколаїв з 24 березня вводить жорсткий карантин в місті через погіршення ситуації з COVID. Жорсткі обмеження діятимуть до 4 квітня.