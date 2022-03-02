RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні створили онлайн-карту магазинів, які відчинені під час війни

Автор: Тетяна Самарук

В Україні розроблено онлайн карту продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що на карті можна знайти інформацію про назву магазину, його адресу, години роботи конкретних магазинів у різних містах, статус роботи торговельних точок.

Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням.

Зазначається, що карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини.

Також дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.

До того ж Лещенко закликав всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.

Раніше ми повідомляли, де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів.

Також ми писали, що українцям розповіли, як поводитися у разі загрози обвалу будівлі.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України