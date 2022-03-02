В Україні створили онлайн-карту магазинів, які відчинені під час війни

Зазначається, що на карті можна знайти інформацію про назву магазину, його адресу, години роботи конкретних магазинів у різних містах, статус роботи торговельних точок.

Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням.

Зазначається, що карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини.

Також дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.

До того ж Лещенко закликав всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.