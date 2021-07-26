В Україні збираються зробити поблажки вакцинованим у новий карантин: що буде доступно

У МОЗ не виключають нового спалаху коронавірусу в Україні восени-взимку 2021 року. Але посилення локдауну буде залежати від епідеміологічної ситуації. Також в планах поблажки для тих людей, хто пройшов повний цикл вакцинації.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Посилення карантину залежатиме від епідситуації. Це визначається показниками адаптивного карантину, виходячи з яких ми будемо розуміти, в якій зоні опиниться Україна в цілому або її конкретні регіони", - зазначив він.

Послаблення в карантин для вакцинованих

У МОЗ планують використання ковід-сертифікату, який дасть деякі привілеї в суспільстві. Наприклад, дозволить співробітникам працювати в офісі або без проблем потрапити в кінотеатр в період карантину.

"Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання" внутрішнього "ковідного сертифіката". Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", що підтверджує факт щеплення проти COVID-19", - розповів Кузін.

Також планується дозволити працювати підприємствам з щепленими від коронавірусу співробітниками.

"Серед різних опцій, в тому числі розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - повідомив санлікар.

Повторна вакцинація

Також Кузін розповів про термін дій сертифікатів і повторної вакцинації.

"Зараз немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації вибрати на наступні періоди. Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку-рік отримує ще одну додаткову-посилюючу", - резюмував Кузін.