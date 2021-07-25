Лікар розповів, кому і навіщо може знадобитися третя доза вакцини від коронавірусу

У США розглядають можливість третьої дози вакцини від коронавірусу. Повторні щеплення можуть отримати люди, у яких ослаблений імунітет.

Про це розповів головний спеціаліст з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє Reuters .

Недавні дослідження показали, що у вакцинованих людей може бути зниження імунітету до COVID-19. Фаучі заявив про те, що офіційні представники охорони здоров'я США вивчають дані, щоб визначити, коли можуть знадобитися додаткові дози вакцин.

Експерт вважає, що саме ця група людей дуже вразлива до коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, чи будуть в Україні робити третє щеплення від коронавірусу.

Ми також писали про те, що в Києві з'явилися нові тести на COVID-19, які виявляють штам "Дельта". Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

В Україні вперше зафіксували два випадки зараження "Дельта"-штамом коронавірусу 14 липня. Даним штам був виявлений в Закарпатській області.