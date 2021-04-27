В Україні сильно подорожчають квіти: все через новий податок

В Україні вже зовсім скоро введуть спеціальний податок на свіжозрізані закордонні троянди. В результаті вартість квітів підвищиться.

Про це розповіли експерти в "Сніданку з 1+1".

Для чого це робиться

Тепер імпортерам доведеться сплатити 56% мита, щоб продавати квіти в Україні. Відповідні правила діятимуть протягом трьох років. Згодом ставку податку обіцяють поступово знижувати - до 36%.

Рішення було прийнято через загрозу зникнення українських трояндових господарств.

Як відзначають експерти, за останні три роки поставки в Україну імпортних троянд зросли на 70%. Тому зараз вітчизняні господарства не в змозі протистояти закордонним цінам і все частіше несуть фінансові втрати.

Мито на імпортні троянди має підтримати вітчизняного виробника, допомогти йому розширити власне виробництво та збільшити кількість робочих місць у квітковій галузі.