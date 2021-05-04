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В Україні сильно подорожчав популярний овоч: ціна підскочила в два рази

Автор: Людмила Жукова

В Україні сильно подорожчала за останній тиждень білокачанна капуста, яку ще називають "старою". Її ціна зросла відразу в два рази. Причиною стало різке скорочення пропозицій якісного овоча в господарствах.

Про це стало відомо з щоденного моніторингу ресурс "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

Раніше капуста коштувала 4 гривні за кілограм, зараз її ціна вже 8 гривень за кілограм.

"На сьогоднішній день, на українському ринку ціни на торішню білокачанну капусту піднялися до 4-8 грн/кг ($0,14-0,29/кг), що у 2 рази дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня", - сказано в повідомленні.

Піднімати ціни компаніям дозволяє скорочення пропозиції продукції на ринку, яке відбувається через скорочення запасів торішньої капусти в господарствах. Цікаво, що незважаючи на появу молодої імпортної капусти, попит на білокачанну виріс.

"На цей час ціни на білокачанну капусту врожаю 2020 в Україні вже в середньому в 2,2 рази вище, ніж в кінці квітня минулого року", - відзначили аналітики.

За словами експертів, скоро ціна все-таки повернеться до колишньої, адже в торгових точках вже дуже багато молодої капусти імпортного виробництва. Її ціна стартує від 30 гривень за кілограм.

Як ми писали раніше, в Україні подешевшає дуже популярний продукт, він є в кожному холодильнику.

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