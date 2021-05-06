В Україні різко подорожчав основний продукт харчування: є на кожному столі

"Незалежно від ситуації на світовому ринку з ціною пшениці хліб в Україні дорожчає щомісяця на 1-1,5%. І якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5%", – повідомив економіст.

Експерт повідомив, що поки на світовому ринку зростає ціна пшениці, хліб в Україні буде продовжувати дорожчати. Ситуація не зміниться до червня 2021 року.

Пендзин припускає, що якщо урожай пшениці буде хороший - ціна хліба може знизитися.

"На світовому ринку ціни на пшеницю ростуть, але вони будуть рости приблизно до червня 2021 року. У червні, я прогнозую, зміняться прогнози на урожай, який збирають в Європі. І якщо там буде урожай пшениці хороший, то зерно почнуть швидко продавати за зниженою ціною. Якщо на європейському континенті урожай чекатимуть поганий, то ціна пшениці триматиметься, щоб пізніше продати за хорошою ціною", - сказав економіст.