В Україні різко зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз

Вартість гречаної крупи в Україні майже досягла рекордних 100 грн. Наразі за кілограм ядриці просять в середньому 90-95 грн. Але незабаром ситуація може змінитися.
За словами Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у серпні в Україні може значно здешевшати гречка завдяки новому врожаю крупи.
“Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки", - зазначила вона.
Нині кілограм гречаної крупи обійдеться споживачі в понад 90 грн. Згідно з аналізом одного з популярних супермаркетів, ви можете купити:
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