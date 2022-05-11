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В Україні різко зміниться погода: синоптики дали новий прогноз

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Середа 11 травня 2022 08:01
В Україні різко зміниться погода: синоптики дали новий прогноз Фото: Погода в Україні зміниться (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться з середи, 11 травня. Синоптики прогнозують, що лише минула ніч буде з заморозками, далі нічна температура почне підвищуватися, "мінуси" малоймовірні.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Прогноз на 11 травня

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що в середу нас чекає помірно теплий сонячний день. Опади ймовірні тільки в Луганській області та Криму.

Температура вдень +16+20 градусів, на заході +19+23, а на сході прохолодніше, +12+15.

Також у східних областях сильний вітер.

В Києві, ясно, сонячно і без опадів. Температура вдень +17+19 градусів

В Україні різко зміниться погода: синоптики дали новий прогноз

Що буде з погодою далі

12 травня буде найтеплішим у найближчій перспективі. Місцями повітря прогріється до +28 градусів. Але в деяких північних областях дощі і грози.

13-14 травня температура трохи знизиться, +18+22, але на півдні до +26. Дощі можливі майже скрізь, крім півночі, деяких центральних і західних областей.

15 травня знову зниження на пару градусів, висока ймовірність дощів і гроз.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в Києві цього літа.

Також повідомлялося, що у травні українців чекає кілька магнітних бур.

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