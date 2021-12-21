В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що морози посиляться вже сьогодні, 21 грудня. При цьому буде похмуро, по всій території ймовірний невеликий сніг. Температура -4... -9, на півночі -7... -11, а на півдні та Закарпатті -1... -4 градуси.

Скрін: Погода в Україні 21 грудня (meteo.gov.ua)

22 і 23 грудня очікується пік морозів, при цьому буде ясно і з сонцем. Найхолодніше на сході та півночі - місцями вдень до -12, вночі до -18 градусів.

Скрін: Погода в Україні 22-23 грудня (meteo.gov.ua)

24 грудня вдень температура підвищиться до -1... -5 (на сході -6... -8), а вночі все ще сильний мороз.

Скрін: Погода в Україні 24 грудня (meteo.gov.ua)

Кардинальна зміна нас чекає і 25 грудня. У країну увірветься відлига, очікується сніг, дощ, сильний вітер.

Скрін: Погода в Україні 25 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві?

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 грудня в столицю прийде арктичне похолодання до -6... -10 градусів. Ймовірний невеликий сніг.

"До п'ятниці морози будуть випробовувати наші носи, тепломережі, опірність ожеледиці. А в кінці тижня атмосферні фронти принесуть потепління у відлигу, мокрий сніг з дощем і сильний вітер", - прогнозує вона.