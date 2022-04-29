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В Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогноз

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П'ятниця 29 квітня 2022 07:36
В Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогноз Фото: Погода в Україні принесе зміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в найближчі дні буде з сонячними і по-весняному теплими днями і нічними заморозками, але скоро в країну повернуться грози і дощі.

Що буде з погодою з 29 квітня по 3 травня - дивіться нижче в матеріалі Styler.

"Вночі 29 квітня - 1 травня у північних, західних, 30 квітня та 1 травня і центральних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

29 квітня синоптики прогнозують незначні опади й хмарність у Вінницькій, Миколаївській, Одеській області. На інших територіях - сухо. Температура +11+16, а на півдні та сході +14+20 градусів.

В суботу-неділю 30 квітня - 1 травня - сухо, здебільшого сонячно, температура +12+16, на півдні +15+19 градусів.

В Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогнозВ Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогнозВ Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогноз

Скріншот: Прогноз погоди з 29 квітня по 1 травня (meteo.gov.ua)

2-3 травня нічні заморозки відступлять, вдень по країні +13+19 градусів. Очікуються грози і незначні опади, за винятком півдня та сходу.

В Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогнозВ Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогноз

Скріншот: Прогноз погоди 2-3 травня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, яка погода буде в Україні у травні.

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