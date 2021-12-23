В Україні рекордно злетіла ціна овоча з борщового набору: скільки він коштує

В Україні рекордно подорожчав буряк. Овоч злетів в ціні на ринках і супермаркетах.

На скільки подорожчав буряк

Якщо порівнювати ціну продукту за минулий рік, то вона підскочила в чотири рази. За грудень 29021 року буряк подорожчав на 4 гривні, а це рекордний показник.

На найбільшому оптовому ринку на півдні України за кілограм буряка просять 12 гривень. На заході країни на оптовому ринку овочі продають майже за 15 гривень за кілограм. У Києві за кілограм буряка в середньому коштує 14 гривень.

Прогнози експертів

За словами експертів, зростання ціни на овоч пов'язане з попитом і обмеженою пропозицією на ринку. Наприклад, аграрії не поспішають зараз продавати овоч, адже знають, що до весни зможуть його продати набагато дорожче.

Чим кориснbq буряк

Буряк - це відмінне джерело вітаміну C, міді і фосфору. Він виводить токсини з організму. Листя буряка містять багато вітаміну А, а коріння вітамін C. Прийом в їжу буряка запобігає появі або зростання злоякісних пухлин.