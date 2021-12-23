В Украине рекордно взлетела цена овоща из борщевого набора: сколько он стоит
В Украине рекордно подорожала свекла. Овощ взлетел в цене на рынках и супермаркетах.
Об этом сообщает ТСН.
На сколько подорожала свекла
Если сравнивать цену продукта за прошлый год, то она подскочила в четыре раза. За декабрь 29021 года свекла подорожала на 4 гривны, а это рекордный показатель.
На крупнейшем оптовом рынке на юге Украины за килограмм свеклы просят 12 гривен. На западе страны на оптовом рынке овощи продают почти за 15 гривен за килограмм. В Киеве за килограмм свеклы в среднем стоит 14 гривен.
Прогнозы экспертов
По словам экспертов, рост цены на овощ связан со спросом и ограниченным предложением на рынке. Например, аграрии не спешат сейчас продавать овощ, ведь знают, что к весне смогут его продать намного дороже.
Чем полезна свекла
Свекла - это отличный источник витамина C, меди и фосфора. Она выводит токсины из организма. Листья свеклы содержат много витамина А, а корни витамин C. Прием в пищу свеклы предотвращает появление или рост злокачественных опухолей.
Как мы ранее писали, названы три продукта, которые больше всего подорожают к Новому году.