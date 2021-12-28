В Україні рекордно злетів у ціні популярний продукт: скільки зараз коштує

Чому яйця дорожчають

На ринках і прилавках магазинів можна побачити, що яйця дорожчають з кожним днем. Річ у тому, що обсяги виробництва вітчизняних яєць в країні знизилися, а це вдарило по ціновій політиці.

Фермери пояснюють, що основна причина подорожчання яєць і зменшення їх виробництва – це зниження потужностей великих виробників.

Зазначимо, що виробництво яєць в Україні за 2021 рік скоротилося на 13,5%, у порівнянні з попереднім роком.

Скільки зараз коштують яйця

Наприклад, в демократичному супермаркеті Києва, ціна на яйця першої категорії стартує від 37 гривень за десяток. Продукт вищої категорії (гіганти) можна купити від 43 гривень за десяток.

Зазначимо, що минулого року ціни стартували від 25 гривень за десять штук.

Чим корисні яйця

До складу яєць входить більше 40 вітамінів - холін, В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н і РР, а також безліч мікро- та макроелементів - калій, кальцій, магній, цинк, селен, мідь, марганець, залізо, хлор, сірка, йод, хром, фтор, молібден, бор, ванадій, олово, титан, кремній, кобальт, нікель, алюміній, фосфор та натрій.