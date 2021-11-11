В Україні рекордно подорожчало сало: такого ще не було

Скільки зараз коштує сало

За останній час ціна на сало піднялася на цілих 40 гривень і зараз воно коштує від 185 гривень за кілограм. У вересні цей продукт коштував 145 гривень. Про це інформує Міністерство фінансів.

Подорожчання спостерігалося ще на початку осені, ціна сала стрімко зросла на 20 гривень. Далі ціна продовжувала зростати.

Середня ціна домашнього сала нижче - 134 гривні за кілограм. На думку експертів, незабаром ціна може впасти.

М'ясо також додало в ціні

Відзначимо, що за останнє півріччя в Україні підвищилися ціни на м'ясо в магазинах і на ринках, і подорожчання пояснюють зростанням витрат на виробництво, а також споживчою інфляцією.

Чим корисне сало

Завдяки вмісту арахідонової кислоти сало допомагає організму захиститися від вірусів і підтримує імунітет. Інші кислоти є будівельним матеріалом для клітин в організмі, впливають на утворення гормонів і беруть участь в холестериновому обміні, виводять токсини з організму