В Україні викрили ще одну марку підробленого вершкового масла: хто його виробляє

В Україні виявили підроблене вершкове масло, у складі якого знайшли рослинні жири замість тваринних. Найнеприємніше в цій ситуації, що фальсифіковану продукцію поставляли в одну зі шкіл.

Про це повідомляє Держпродспоживслужби України в Кіровоградській області.

Таке масло виявили в ході позапланових перевірок навчальних закладів щодо забезпечення дітей якісним і безпечним харчуванням у двох школах Олександрівського району (село Головківка, село Ізмайлівка).

Йдеться про масло ТМ "Красноградське", марки "Селянське" 73%-ї жирності виробництва ТОВ "Богодухівський молзавод", що в Харківській області.

Фото: таке масло є фальсифікованим (kr.consumer.gov.ua)

"За результатами лабораторних досліджень продукт не відповідає вимогам ISO 17678: 2010 за тригліцеридним складом. Тобто, при виготовленні масла замість жирів тваринного походження використовували рослинні, що є фальсифікацією продукції та порушенням чинного законодавства", - повідомили в Держпродспоживслужбі.

У відомстві прийняли рішення про вилучення даної продукції.

Відзначимо, що даний молокозавод був вже неодноразово викритий у фальсифікації. Зокрема підробленими виявили: