В Украине разоблачили еще одну марку поддельного сливочного масла: кто его производит
В Украине выявили поддельное сливочное масло, в составе которых обнаружили растительные жиры вместо животных. Самое неприятное в этой ситуации, что фальсифицированную продукцию поставляли в одну из школ.
Об этом сообщает Госпродпотребслужбы Украины в Кировоградской области.
Такое масло выявили в ходе внеплановых проверок учебных заведений по обеспечению детей качественным и безопасным питанием в двух школах Александровского района (село Головковка, село Измайловка).
Речь идет о масле ТМ "Красноградське", марки "Селянское" 73%-й жирности производства ООО "Богодуховский молзавод", что в Харьковской области.
Фото: Такое масло является фальсифицированным (kr.consumer.gov.ua)
"По результатам лабораторных исследований продукт не соответствует требованиям ISO 17678: 2010 по триглицеридному составу. То есть, при изготовлении масла вместо жиров животного происхождения использовали растительные, что является фальсификацией продукции и нарушением действующего законодательства", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
В ведомстве приняли решение об изъятии данной продукции.
Отметим, что данный молокозавод был уже неоднократно уличен в фальсификации. В частности поддельными выявили:
- масло сладкосливочное "Селянское" 73% жира ТМ "Milker";
- сыр твердый "Витязь" 50% ТМ "Красноградский";
- масло сладкосливочное "Селянское" 73% жира (непосредственно Богодуховского молзавода).
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