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В Украине разоблачили еще одну марку поддельного сливочного масла: кто его производит

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Среда 01 декабря 2021 09:15
В Украине разоблачили еще одну марку поддельного сливочного масла: кто его производит Фото: Поддельное сливочное масло нашли в Украине (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине выявили поддельное сливочное масло, в составе которых обнаружили растительные жиры вместо животных. Самое неприятное в этой ситуации, что фальсифицированную продукцию поставляли в одну из школ.

Об этом сообщает Госпродпотребслужбы Украины в Кировоградской области.

Такое масло выявили в ходе внеплановых проверок учебных заведений по обеспечению детей качественным и безопасным питанием в двух школах Александровского района (село Головковка, село Измайловка).

Речь идет о масле ТМ "Красноградське", марки "Селянское" 73%-й жирности производства ООО "Богодуховский молзавод", что в Харьковской области.

В Украине разоблачили еще одну марку поддельного сливочного масла: кто его производит

Фото: Такое масло является фальсифицированным (kr.consumer.gov.ua)

"По результатам лабораторных исследований продукт не соответствует требованиям ISO 17678: 2010 по триглицеридному составу. То есть, при изготовлении масла вместо жиров животного происхождения использовали растительные, что является фальсификацией продукции и нарушением действующего законодательства", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве приняли решение об изъятии данной продукции.

Отметим, что данный молокозавод был уже неоднократно уличен в фальсификации. В частности поддельными выявили:

  • масло сладкосливочное "Селянское" 73% жира ТМ "Milker";
  • сыр твердый "Витязь" 50% ТМ "Красноградский";
  • масло сладкосливочное "Селянское" 73% жира (непосредственно Богодуховского молзавода).

Ранее мы писали, как отличить поддельное сливочное масло от настоящего при помощи простых способов.

Также сообщалось, как приготовить настоящее сливочное масло дома.

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Госпродпотребслужба
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