В Україні розгуляється стихія: в які області нагрянуть зливи, град і шквали

Погода в Україні на найближчих вихідних, 18 і 19 липня, принесе грози зі зливами, шквалами та градом в деякі області. При цьому температура повітря буде комфортною, а місцями високою, хоча до сильної спеки не дійде. Такий прогноз дали в Українському гідрометцентрі, а також синоптик Наталка Діденко.

Так, за даними Укргідрометцентру, розгуляється стихія в західній частині країни, а Наталка Діденко пише, що в суботу, 18 липня, негода накриє також Житомирську, Вінницьку та Київську області.

В інших областях опади не передбачаються, а температура повітря буде на вихідних такою: на Заході, де будуть грози, +23+27, на інших територіях +26+31.

"На вихідних, дощі з грозами охоплять всю західну частину України. Дощі можуть переходити у зливи, можливі з градом і шквалами. Візьміть до уваги цей прогноз! Також опади можуть поширюватися до Житомирської, Вінницької, Київської областей, періодичні, локальні. ", - попередила Наталка Діденко.

У Києві в суботу і неділю опади малоймовірні, вдень +26+28, вночі від +15 до +17 градусів.

Погода в Україні на вихідних 18 і 19 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики показали нові карти погоди на серпень, і в останній місяць літа очікується спека і посуха.

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