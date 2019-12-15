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Де в Україні процвітає корупція: подробиці шокуючого соцопитування

STYLERЖиття    15.12.2019 - 13:15
Де в Україні процвітає корупція: подробиці шокуючого соцопитування
Корупція в Україні (колаж РБК-Україна)

Україна несподівано змінила лідерів серед міст з найвищим рівнем корупції

Корупція в Україні залишається біля самих високих показників у світі. Згідно всеукраїнського опитування Харків, Чернівці та Одеса стали найбільш корумпованими містами країни, за словами мешканців відповідних регіонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Як повідомляється, респонденти відповіли на питання, як часто за останні два роки їм доводилося "домовлятися" з органами місцевого самоврядування з доброї волі або вимушено дарувати подарунки, давати хабар.

У п'ятірку лідерів за корумпованостю увійшли:

  • Харків (11% давали хабар більше 5 разів, 8% — до 5 разів, 23% відповіли 1-2 рази);
  • Чернівці (9% давали хабар більше 5 разів, 17% — до 5 разів, 15% відповіли 1-2 рази);
  • Одеса (11% давали хабар більше 5 разів, 7% — до 5 разів, 19% відповіли 1-2 рази);
  • Полтава (5% давали хабар більше 5 разів, 7% — до 5 разів, 24% відповіли 1-2 рази);
  • Львів (8% давали хабар більше 5 разів, 8% — до 5 разів, 21% відповіли 1-2 рази)

Найбільш нетерпимими до корупції виявилися жителі таких міст:

  • Чернівці (2% давали хабар більше 5 разів, 10% — до 5 разів, 12% відповіли 1-2 рази);
  • Хмельницький (6% давали хабар більше 5 разів, 7% — до 5 разів, 11% відповіли 1-2 рази);
  • Запоріжжі (3% давали хабар більше 5 разів, 4% — до 5 разів, 16% відповіли 1-2 рази).

При цьому Київ опинився посередині "рейтингу". 9% киян відповіли, що їм доводилося давати хабар більше 5 разів за останні два роки, 8% відповіли — менше 5 разів, і 14% обрали варіант 1-2 рази.

Корупція в Україні (скріншот: ratinggroup.ua)

Опитування проведено у 24 обласних центрах України, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Основна вибірка склала 19 тисяч 200 респондентів старше 18 років. Опитування проходило в період з 6 по 10 жовтня 2019 року. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів в середньому склала 67,7%.

Нагадаємо, що влада за повідомлення про корупцію пропонують платити 10% від хабара.

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