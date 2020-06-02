В Україні пронісся страшний торнадо: відео руйнівної стихії

В Україні 31 травня пронісся потужний торнадо. Це природне явище спостерігалося в Донецькій області, в Костянтинівському районі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив синоптик Ігор Кибальчич. Експерт також опублікував відео торнадо і вказав, хто їх зняв.

"Класичний торнадо клиноподібної форми спостерігався вчора, 31 травня, в Костянтинівському районі Донецької області. Автори матеріалів: Артемій Шуліка, Володимир Козир, Аліна Шкода", - написав він.

На кадрах відеороликів ми можемо спостерігати чорну хмару, яка накрила територію, після чого з неба спустилася гігантська воронка, яка рухалася дуже швидко.

Нагадаємо, що торнадо - це атмосферний вихор, що виникає в купчасто-дощовій хмарі і поширюється донизу, часто до самої поверхні землі, у вигляді хмарного рукава або хобота діаметром у десятки й сотні метро. Смерч може з'являтися у багатьох формах і розмірах (починаючи з мотузки, схожою на батіг або біч, і закінчуючи плазує по землі хмарою). Більшість смерчів виникає у вигляді вузької воронки.

Як ми раніше писали, під Мелітополем пронісся гігантський смерч.