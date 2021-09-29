Стало відомо, хто в Україні найчастіше помирає від COVID-19

Більше 98% померлих від COVID-19 українців у віці старше 60 років - невакциновані , а 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Про це свідчать дані Єдиної системи охорони здоров’я з 26 червня по 26 вересня 2021 року, йдеться на сайті МОЗ .

Скільки старших українців вакциновані від COVID-19?

Як каже головний санітарний лікар Ігор Кузін, на сьогодні лише 20% українців у віці 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%.

"Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше - бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", - зазначив він.

Експерти відзначають, що саме люди літнього віку є пріоритетною категорією, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.

Хто повинен вакцинуватися якнайшвидше

Найчастішим побоюванням серед цієї вікової групи є те, що літні люди мають супутні захворювання.

Проте саме люди з хронічними захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання тощо) повинні вакцинуватись якнайшвидше, адже вони мають високий ризик померти.

Протипоказаннями до вакцинації є лише:

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини

температура тіла вище 38,5.

Додамо, що ВООЗ рекомендує вакцинуватися від COVID-19, навіть тим, хто вже перехворів. Імунітет після перенесеної хвороби залежить від особливостей організму кожної окремої людини, і невідомо, скільки часу природний імунітет захищатиме людину.