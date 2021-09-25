В Україні прогнозують рекордне підвищення цін на дуже корисний продукт

Чому мед дорожчає?

Однією з причин здорожчання експерти називають той фактор, що у багатьох регіонах країни цього року спостерігалася підвищена смертність бджіл.

Крім того, несприятливі погодні умови - посуха і зміна клімату - призвели до знищення деяких медоносних культур. Через це, відповідно, різко скоротилися обсяги виробництва (на 35-40% в порівнянні з минулими роками), а значить - вартість меду буде зростати.

"В Україні мед завжди вважався відносно доступним продуктом для гаманців громадян, проте в цьому році ціни істотно зросли. В середньому підвищення склало від 25 до 100 гривень за кілограм залежно від сорту. Наприклад, якщо в минулому році роздрібна ціна меду з соняшнику становила 100 гривень за кілограм, то зараз він коштує 125-150 гривень за кілограм", - цитує аналітика Богдана Слуцького профільне видання SEEDS.

При цьому, говорить спеціаліст, на кінцеву ціну меду може вплинути й значне подорожчання складових собівартості виробництва - бджолопакетів та інвентарю, який необхідний для догляду за пасікою.

Чим корисний мед

Відомо, що у складі бджолиного меду міститься більше чотирьохсот різних компонентів, важливих для здоров'я, серед яких глюкоза, фруктоза, зольні елементи.

Використання меду як ефективного лікарського засобу ґрунтується на багатьох його властивостях, зокрема антибактеріальній, бактерицидній, протизапальній і протиалергічній дії. Його застосовують для лікування ран і опіків, при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок, печінки, жовчних шляхів, шлунково-кишкового тракту.

А ще мед добре пом'якшує шкіру, підвищує її тонус, усуває сухість і лущення, завдяки чому він широко використовується в косметиці.