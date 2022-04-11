В Україні продовжили опалювальний сезон: де саме
Фото: в Україні в деяких регіонах продовжують топити (РБК-Україна)
В Україні в деяких регіонах продовжили опалювальний сезон. Це пов'язано з напливом людей, що біжать від війни, в цих містах.
Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Регіони, в яких опалювальний сезон вже закінчився
Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання.
Це Донецька область, Луганська, Миколаївська, Запорізька область, місто Чернігів.
В областях, де не ведуться бойові дії за погодженням влади, також вже не топлять. Це Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська область, місто Київ і Дніпро.
Де продовжено опалювальний сезон
У регіонах, де найбільше переселенців. Це-Західна Україна. Також у Харкові ще топлять.
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