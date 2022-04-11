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В Україні продовжили опалювальний сезон: де саме

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Понеділок 11 квітня 2022 15:16
В Україні продовжили опалювальний сезон: де саме Фото: в Україні в деяких регіонах продовжують топити (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в деяких регіонах продовжили опалювальний сезон. Це пов'язано з напливом людей, що біжать від війни, в цих містах.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Регіони, в яких опалювальний сезон вже закінчився

Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання.

Це Донецька область, Луганська, Миколаївська, Запорізька область, місто Чернігів.

В областях, де не ведуться бойові дії за погодженням влади, також вже не топлять. Це Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська область, місто Київ і Дніпро.

Де продовжено опалювальний сезон

У регіонах, де найбільше переселенців. Це-Західна Україна. Також у Харкові ще топлять.

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Опалювальный сезон
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