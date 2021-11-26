В Україні продають за тисячу гривень тигра і лева: "в хороші руки"

Так, за "символічну" вартість житель Донецької області пропонує купити екзотичних тварин.

Відзначається, що вони "віддаються в хороші руки".

"Левиця і тигриця 2 роки. Дівчатка спокійні, виховуються в сім'ї. Віддам в хороші руки", - сказано в оголошенні.

Оголошення про продаж тварин розміщено 25 листопада 2021 року, тобто воно свіже.

Скріншот з сайту olx.ua

Як повідомляє місцеве видання Донецька, господар тигриці і левиці Сергій хоче віддати тварин, тому що йому, у зв'язку з приватними відрядженнями, ніколи за ними стежити.

За його словами, тварини вимагають особливого частого догляду і режиму годування, який чоловік не може забезпечити.