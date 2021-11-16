RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі

Автор: Людмила Жукова

Ціна на сало в Україні продовжує зростати. Зараз вартість продукту побила всі рекорди і тенденція до зростання не припиняється.

Про це повідомляється в матеріалі ТСН.

Причина подорожчання

Ціна свинини стрімко зросла через подорожчання кормів для тварин. А самі власники свиней кажуть, що зараз займатися ними дуже невигідно і клопітно. Відзначимо, що з однієї великої тварини можна отримати близько 50 кілограмів сала.

Цікаво, що всі господарства країни перейшли на так звані м'ясні породи свиней, на них був більший попит і вирощувати їх простіше. За кілограм живої ваги м'ясокомбінати зараз дають від 48 гривень за кілограм. Природно, на ринку ціни для покупців "кусаються".

Скільки зараз коштує сало на ринку

На ринку Києва найдорожчим зараз вважається так зване генеральське сало. Це продукт з м'ясними прорізами. За нього просять 350 гривень. Трохи дешевше коштує "серединка" - 170 гривень, а найдешевше - це обрізки, приблизно 20 гривень за кілограм.

Генеральське сало - найдорожче, бо такого сала зі свині виходить всього 1-2 кілограми.

Чи буде сало дешевшати

Експерти впевнені, що продукт дешевшати не буде, на це можна не розраховувати.

У Європі, наприклад, через подорожчання кормів вже скорочують поголів'я. У світі можливий дефіцит.

"Йде фальсифікація з преміксами, різними добавками. Продаються фуфломіцини і це масова проблема. Якщо брати стандартну програму вигодовування, то свині до 110 кг у світі виростають за 5 місяців, в Україні в кращому випадку - за 6", - розповів виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко.

Як ми раніше писали, в Україні підскочить у ціні хліб і його якість може погіршиться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти