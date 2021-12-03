Ханука 2021: експерт розповіла, навіщо насправді запалювати свічки

Ханука 2021 розпочалася 28 листопада і триватиме до вечора, 6 грудня. У це велике єврейське свято кожен день особливий, і супроводжується красивою традицією запалювання спеціального свічника - ханукії. У ній вісім свічок і одна центральна - шамаш - від якої запалюють всі інші, кожен день по одній свічці додатково.

У чому унікальність свята, що воно означає, і чому на Хануку запалюють свічки, йдеться в сюжеті телеканалу Київ .

Свято Хануки, за словами експерта, пов'язане зі свободою духу, вихованням дітей, "добавці світла в цьому світі".

Свічка в свічнику - це символ допомоги, світла, яке ми поширюємо, допомагаючи один одному. І запалювання кожен день по одній додатковій свічці в ханукії якраз і показує, як маленькими кроками можна подарувати світу більше світла.

У чому філософія Хануки

Увечері прийнято запалити свічки, зібратися за святковим столом, тим самим показуючи дітям, що з однієї свічки можна запалити ще багато. При цьому у першої свічки не буде менше вогню, а світла у всьому світі стане більше.

"Коли ми допомагаємо іншій людині, нам не буде менше, а буде більше світла в цьому світі і нам буде всім легше і приємніше жити", - говорить експерт.

"Людина повинна жити в радість, працювати посилено, але тільки шість днів на тиждень, 10% від доходів віддати на благодійність, жити, одружуватися, народжувати дітей і підтримувати мораль, підтримувати хороші відносини з сусідами, з людьми. Жити усвідомленим життям", - говорить фахівець про єврейську філософію.

Історія свята

За 300 років до нашої ери Грецька імперія часів Олександра Македонського прийшла до влади, захопивши багато країн. Разом з цим насильно насаджувалася культура загарбника, чому опиралися місцеві жителі.

В Єрусалимі зіткнулися дві культури: в грецькій культурі поділялися тіло і душа, а єврейська культура заснована на взаємозв'язку духу і тіла.

Через ці розбіжності почався сильний опір. Тоді маленька група євреїв перемогла велике грецьке військо. Саме цьому диву і присвячена Ханука, коли запалюються свічки.