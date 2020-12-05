В Україні з'являться вакцини від коронавіруса: експерт розповів, як відрізнити підробку

Вакцина від коронавіруса в Україні (фото: РБК-Україна)

Незабаром в Україні з'явиться вакцина проти китайського коронавіруса COVID-19, що викликав найбільшу пандемію. Перші поставки близько 8 мільйонів доз вакцини для 4 мільйонів українців з груп ризику з'являться в нашій країні вже в першому кварталі 2021-го року. Разом з оригіналами, які будуть завозити, швидше за все, активізуються і шахраї, які будуть намагатися продавати фальсифікований препарат. Ексзаступник глави Держінспекції з контролю якості ліків Костянтин Косяченко розповів, як відрізнити оригінальну вакцину від підробки.

Розповідаючи про нову вакцину, Косяченко визнав, що проблема фальсифікації лікарських препаратів існує в усьому світі, однак з вакцинами справа йде трохи інакше. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це всесвітня проблема. Фальсифікація ліків існує, на жаль, у всіх державах. Скажімо, у високорозвинених державах менше ймовірність отримати вакцину або якісь фальсифіковані ліки. У слаборозвинутих, де слабка система контролю якості лікарських засобів, безумовно, ймовірність дуже висока. Шахраї не сплять. Якщо є високий попит на неї буде висока ціна. Обов'язково знайдуться ті, хто буде намагатися злочинним шляхом всучити підроблені ліки", – розповів колишній заступник глави Держінспекції.

Експерт також розповів, хто повинен проводити контроль походження і якість вакцини.

"В Україні є Державна служба по лікарським засобам, що має право на це. Безумовно, потрібно контролювати на кордоні, тому що фальсифіковані ліки надходять найчастіше контрабандою. Тому треба дивитися, що везуть у клунках та мішках. І, безумовно, потрібно використовувати новітні засоби захисту – QR-коди, голограми наносять на справжні ліки", – додав Косяченко.

При цьому, на думку експерта, масштабної фальсифікації в Україні не очікується, оскільки підробляти вакцини набагато складніше. Навіть якщо спробувати продати "пустушку" – зробити це буде не так просто.

"Вакцини меншим чином фальсифікуються, тому що у будь-якої вакцини є холодовий ланцюг. Дуже часто можна відстежити, звідки вакцина зайшла, як потрапила в аптеку або лікарню. Вона повинна обов'язково зберігатися в певних холодових умовах. Є спеціальні датчики, які показують, чи був порушений цей ланцюг", – пояснив він.

Також експерт порадив українцям бути уважними, йти в перевірені клініки й аптеки, а не купувати в інтернеті невідомим чином".

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав технічні документи з глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму Україна отримає 8 мільйонів доз вакцин від коронавіруса.

Також нещодавно в Росії журналіст підхопив COVID-19 після щеплення вакциною "Супутник V", після чого він висловив думку, що щеплення – просто плацебо.