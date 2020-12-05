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МОЗ підписав технічні документи з COVAX щодо вакцини від коронавірусу

Київ, Субота 05 грудня 2020 11:19
МОЗ підписав технічні документи з COVAX щодо вакцини від коронавірусу
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав технічні документи з глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму Україна отримає 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Про це йшлося на ранковому брифінгу глави МОЗ.

Як розповів міністр, зараз терміни постачання вакцини від COVID-19 уточнюються, але в МОЗ розраховують, що це буде кінець першого - початок другого кварталу 2021 року.

"Вчора було підписано документи й ми далі працюємо з цією ініціативою. Ми також перебуваємо на останній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцин, щоб якомога швидше доставити вакцини та почати вакцинувати наших громадян", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ також нагадав, що першими вакцину від коронавірусу отримають медичні працівники та люди з груп ризику.

"Це люди старші 60 років, люди, які мають важкі супутні захворювання", - додав він.

Нагадаємо, вчора глава медичного комітету парламенту Михайло Радуцький назвав країни, у яких Україна зможе купити майбутню вакцину від коронавірусу. Він також розповів, чи є серед цих країн Росія.

Як писало РБК-Україна, у Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що найближчими місяцями до застосування будуть готові 4 вакцини від коронавірусу.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановвакцина от коронавируса

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