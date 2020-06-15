В Україні з'являться префекти: чим вони будуть займатися

В Україні зникнуть районні та обласні держадміністрації, а на їх місце введуть інститут префектів. Народні депутати готують відповідні зміни до Конституції.

Очікується, що монобільшість у Верховній Раді проголосує за цю реформу через рік-півтора. Про це розповів лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Фактам".

Він вважає, що адміністрації - це пережитки минулого. Замість політиків області і райони очолять юристи, у яких є досвід роботи в державних структурах. При цьому на відміну від губернаторів, це буде не політична посада. Префекти будуть обиратися за конкурсом.

Корнієнко зазначив, що префекти обов'язково повинні розуміти, як працює весь державний механізм. Депутати поки що не дійшли згоди щодо того, скільки в Україні має бути префектів.

При цьому передбачається, що буде регулярна ротація. Україні необхідно 129 префектів (за кількістю укрупнених районів), або 25 (за кількістю областей), але ці цифри ще обговорюватися. Крім того, формується кадровий резерв на 300 префектів.

Префекти повинні будуть координувати вертикаль влади, а також стежити за законністю дій місцевих рад, і реагувати на порушення.

Нагадаємо, у Кабміні пояснили необхідність призначення префектів.